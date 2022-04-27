Ральф Рангник: у нас в распоряжении 14 игроков основной команды на матч с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил состояние команды перед игрой 37-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится завтра.

«Гарри Магуайр не тренировался в последние дни, у него проблемы с коленом. Мы не сможем заиграть Фреда завтра, так как велик риск получить повторную травму. Поль Погба, Люк Шоу также не смогут принять участие в матче. Джейдон Санчо заболел, у него тонзиллит, поэтому он также недоступен.



Сейчас у нас в распоряжении 14 игроков основной команды, а также молодёжь. Трое или четверо из них смогут попасть в состав. Конечно, было бы лучше, если бы мы квалифицировались в Лигу Чемпионов, но даже без неё «Манчестер Юнайтед» остаётся привлекательным клубом. У нас появился новый менеджер, и я с нетерпением жду возможности помочь ему добиться успехов и вернуть «Юнайтед» статус топ-клуба», — цитирует Рангника пресс-служба клуба.