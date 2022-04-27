Ральф Рангник: у нас в распоряжении 14 игроков основной команды на матч с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил состояние команды перед игрой 37-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится завтра.
«Гарри Магуайр не тренировался в последние дни, у него проблемы с коленом. Мы не сможем заиграть Фреда завтра, так как велик риск получить повторную травму. Поль Погба, Люк Шоу также не смогут принять участие в матче. Джейдон Санчо заболел, у него тонзиллит, поэтому он также недоступен.
Сейчас у нас в распоряжении 14 игроков основной команды, а также молодёжь. Трое или четверо из них смогут попасть в состав. Конечно, было бы лучше, если бы мы квалифицировались в Лигу Чемпионов, но даже без неё «Манчестер Юнайтед» остаётся привлекательным клубом. У нас появился новый менеджер, и я с нетерпением жду возможности помочь ему добиться успехов и вернуть «Юнайтед» статус топ-клуба», — цитирует Рангника пресс-служба клуба.
- 27 апреля 2022
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:16
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:32
-
16:26
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:43
-
15:33
-
15:28
-
15:23
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
14:58
-
14:56
-
14:42
-
14:37
-
14:34
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:06