Капелло — о Кварацхелии: если «Наполи» покупает игрока — значит, он на самом деле крут

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал трансфер полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Нет, не знаю ничего о Кварацхелии, не видел его игру, потому что в Италии невозможно посмотреть ни российский, ни грузинский чемпионат. Но я хочу сказать одну вещь: если «Наполи» покупает какого-то игрока — значит, он на самом деле крут», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым

Напомним, Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.



Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.