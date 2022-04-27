Массимо Каррера: Хвича в «Наполи»? Я даже никогда не видел, как он играет

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о трансфере полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Ранее грузинский футболист выступал за «Рубин».

«Что могу сказать о трансфере Хвичи Кварацхелии в «Наполи»? Я даже никогда не видел, как он играет», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Кварацхелия начинал нынешний сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн. По данным СМИ, летом 2021 года интерес к Хвиче проявляли «Милан» и «Тоттенхэм Хотспур», но сделка не состоялась из-за финансовых запросов «Рубина».