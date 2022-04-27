Леау может сменить клуб летом. «Милан» хочет продать его за € 70-80 млн

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Антонио Вителло в своей социальной сети.

По информации источника, Леао в последние дни получил привлекательное предложение от иностранного клуба. Клуб не хочет продавать форварда менее чем за € 70-80 млн. «Россонери» предлагают португальцу зарплату размером € 4,5 млн в год.

Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, куда перешёл из «Лилля» за € 29,5 млн. Контракт игрока с «россонери» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в 30 матчах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.