Карло Анчелотти хочет давать больше игрового времени Даниелю Себальосу
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует давать больше игрового времени нападающему «сливочных» Даниелю Себальосу. Об этом сообщает AS.
По информации источника, за последние несколько недель ситуация с Себальосом радикально изменилась. Анчелотти в восторге от его игры и профессионализма. Все члены правления клуба настаивают на его внедрении в состав.
Себальос является воспитанником «Бетиса», из которого летом 2017 года он перешёл в «Реал» за € 16,5 млн. Также с 2019 по 2021 год игрок на правах аренды выступал за лондонский «Арсенал».
Нынешним летом Себальос представлял сборную Испании на Олимпиаде в Токио. Из-за травмы полузащитник провёл на турнире всего один матч, но стал серебряным призёром Олимпийских игр.
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