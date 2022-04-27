Карло Анчелотти хочет давать больше игрового времени Даниелю Себальосу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует давать больше игрового времени нападающему «сливочных» Даниелю Себальосу. Об этом сообщает AS.

По информации источника, за последние несколько недель ситуация с Себальосом радикально изменилась. Анчелотти в восторге от его игры и профессионализма. Все члены правления клуба настаивают на его внедрении в состав.

Себальос является воспитанником «Бетиса», из которого летом 2017 года он перешёл в «Реал» за € 16,5 млн. Также с 2019 по 2021 год игрок на правах аренды выступал за лондонский «Арсенал».



Нынешним летом Себальос представлял сборную Испании на Олимпиаде в Токио. Из-за травмы полузащитник провёл на турнире всего один матч, но стал серебряным призёром Олимпийских игр.