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Эмери — о «Ливерпуле»: сейчас команда сильнее той, что выиграла Лигу чемпионов в 2019 году

Эмери — о «Ливерпуле»: сейчас команда сильнее той, что выиграла Лигу чемпионов в 2019 году
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Сейчас «Ливерпуль» самый сильный за всё время, что я за ними наблюдаю. Я работал в Великобритании, когда мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов в 2019 году. Я смотрел матчи «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, анализировал и могу сказать, что команда стала ещё лучше. «Ливерпуль» в прекрасном состоянии, проект растёт вместе с Клоппом», — цитирует тренера The Guardian.

Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию» со счётом 2:1 по сумме двух встреч, а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» с общим счётом 6:4.

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