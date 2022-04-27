Эмери похвалил «Ливерпуль» перед очной встречей в Лиге чемпионов

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«У «Ливерпуля» есть свое лицо. Клопп добавляет характерности команде. Раньше они быстро двигались, пасовали в свободные зоны, очень быстро возвращали мяч себе, когда теряли, постоянно контратаковали. Юргену удалось наладить и комбинационный футбол. «Ливерпуль» стал под стать своему тренеру — улыбчивому и позитивному», — приводит слова тренера The Guardian.

Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию» со счётом 2:1 по сумме двух встреч, а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» с общим счётом 6:4.