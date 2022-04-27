Унаи Эмери назвал «Ливерпуль» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Наша задача — провести идеальный матч. Мы знаем, что в полуфинале нам противостоит главный претендент на победу в турнире. Несмотря на это, мы постараемся выиграть. Мы не знаем, будет ли удовлетворять нас результат. В обычных условиях мы им проиграем, но сейчас у нас всё-таки есть механизмы воздействия на ситуацию. Мы должны искать способ победить», – цитирует Эмери The Guardian.
Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию» со счётом 2:1 по сумме двух встреч, а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» с общим счётом 6:4.
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