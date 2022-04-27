«Ливерпуль» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 по мск

Сегодня, 27 апреля, состоится первый полуфинальный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Команды будут играть на стадионе «Энфилд». Встреча начнётся в 22:00 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу обслужит бригаду арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут помогать ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. В роли резервного судьи выступит словенец Славко Винчич.

Напомним, «Вильярреал» на стадии четвертьфинала обыграл «Баварию», а «Ливерпуль» одолел «Бенфику». В первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Ответная игра завершилась со счётом 1:1. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1).