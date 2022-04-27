«Обдумывал теории заговора». Хиддинк – о полуфинале ЛЧ «Челси» – «Барселона» в 2009 году

Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк признался, что допускал теории заговора в футболе после скандального полуфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» в 2009 году. Напомним, в ответном матче 1/2 финала судья принял ряд неверных решений в пользу испанской команды, и «Барселона» вышла в финал благодаря правилу выездного гола.
«Это было огромное разочарование. Мы сдержали действительно мощную команду «Барселоны», сыграли вничью 0:0 на выезде, затем повели в счёте дома и имели шансы забить ещё, но не реализовали их.
В том матче у «Челси» было несколько апелляций о пенальти за очевидную игру рукой, но судья даже не стал их слушать. Некоторые люди утверждали, что всё это было подстроено. Хотя в глубине души я не верю в это, но, пожалуй, это был единственный раз, когда я начал сомневаться в честности происходящего.
В предыдущем финале Лиги чемпионов играли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». АПЛ доминировала на евроарене. Тогда у меня появилось несколько теорий заговора — например, что УЕФА хочет не допустить выхода в финал тех же команд, что играли там в прошлом году», — приводит слова Хиддинка FourFourTwo.
- 27 апреля 2022
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