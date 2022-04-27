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Попечительский совет РФС единогласно поддержал продолжение обжалования решений ФИФА и УЕФА

Попечительский совет РФС единогласно поддержал продолжение обжалования решений ФИФА и УЕФА
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Сегодня, 27 апреля, в Москве прошло девятое заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС). Члены попечительского совета единогласно поддержали продолжение обжалования решений ФИФА и УЕФА, которые наложили санкции на российский футбол.

«Заслушав доклад президента РФС о текущем состоянии дел в российском футболе, члены совета единогласно поддержали позицию по продолжению работы в части обжалования решений ФИФА и УЕФА в международном правовом поле, обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта, а также согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта.

Кроме того, на заседании был представлен доклад о бюджете РФС на 2022 год. Максим Митрофанов рассказал, что Российскому футбольному союзу удалось ребалансировать бюджет и в полном объеме сохранить финансирование ключевых проектов по развитию игры, в том числе — Юношеской футбольной лиги и «Футбола в школе», — сообщает официальный сайт РФС.

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