Попечительский совет РФС единогласно поддержал продолжение обжалования решений ФИФА и УЕФА

Сегодня, 27 апреля, в Москве прошло девятое заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС). Члены попечительского совета единогласно поддержали продолжение обжалования решений ФИФА и УЕФА, которые наложили санкции на российский футбол.

«Заслушав доклад президента РФС о текущем состоянии дел в российском футболе, члены совета единогласно поддержали позицию по продолжению работы в части обжалования решений ФИФА и УЕФА в международном правовом поле, обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта, а также согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта.



Кроме того, на заседании был представлен доклад о бюджете РФС на 2022 год. Максим Митрофанов рассказал, что Российскому футбольному союзу удалось ребалансировать бюджет и в полном объеме сохранить финансирование ключевых проектов по развитию игры, в том числе — Юношеской футбольной лиги и «Футбола в школе», — сообщает официальный сайт РФС.