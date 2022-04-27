«Две пострадавшие от судейства команды». Главный тренер «Крыльев» — об игре со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил работу главного арбитра Виталия Мешкова в матче между московским «Спартаком» и «Ростовом».

«Конечно, очень обидно, что мы теряем очки в таких играх, как с «Химками». Матч давался, мы могли победить. Потеряли очки, которые помогли бы нам в борьбе за определённые места. Сейчас нам остаётся только идти дальше и настраиваться на следующие матчи.

В воскресенье игра со «Спартаком», а в их прошлом матче тоже были судейские ошибки. «Спартак» не обращался в ЭСК? Видимо, им уже надоело. Тогда могу добавить, что будем играть с такой же пострадавшей, как и мы, командой», — сказал Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.