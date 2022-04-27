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«Аталанта» — «Торино». Платная прямая трансляция
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Алексей Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Торино»

Алексей Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Торино»
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав своей команды на перенесённый матч 20-го тура итальянской Серии А с «Торино». Игра пройдёт сегодня, 27 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:15 мск. Миранчук начнёт матч в запасе.

Напомним, 26-летний Миранчук в 23 матчах чемпионата Италии, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Италии забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.

Матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Верона» состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Начало встречи — в 22:00 мск. «Аталанта» в 31 матче набрала 51 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (45) — на 10-м месте.

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