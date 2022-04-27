Главный тренер «Крыльев» прокомментировал отказ Глушенкова пожать руку судье Матюнину

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение полузащитника самарчан Максима Глушенкова не пожимать руку главному арбитру матча с «Химками» Алексею Матюнину.

«Поступок Глушенкова после матча с непожатой рукой арбитру понять могу. И считаю, что в такой ситуации у нас команда достаточно дисциплинированно вела себя на поле. Два удаления совершенно никак не связаны с дисциплинарными моментами. Это совершенно ошибочные или, как у Бейла, случайные моменты. Поведение ребят было вполне достойным.



Арбитров нашей прошлой встречи вызвали на полиграф? Такие решения — в компетенции соответствующих органов», — сказал Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.