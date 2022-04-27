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Алекс Фергюсон пожелал удачи Эрику тен Хагу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Алекс Фергюсон пожелал удачи Эрику тен Хагу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон пожелал удачи Эрику тен Хагу, который возглавит манкунианцев летом.

«Надеюсь, он добьётся успеха. Клубу нужен кто-то, кто мог бы взять ситуацию под контроль», — цитирует Фергюсона The Mirror.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Соглашение с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с тен Хагом ещё на сезон при согласии сторон.

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