Алекс Фергюсон пожелал удачи Эрику тен Хагу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон пожелал удачи Эрику тен Хагу, который возглавит манкунианцев летом.

«Надеюсь, он добьётся успеха. Клубу нужен кто-то, кто мог бы взять ситуацию под контроль», — цитирует Фергюсона The Mirror.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Соглашение с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с тен Хагом ещё на сезон при согласии сторон.