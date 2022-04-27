Денис Глушаков стал игроком медийной футбольной команды FC Reality

Полузащитник подмосковных «Химок» и сборной России Денис Глушаков стал игроком медийной команды FC Reality, которая выступает в новообразованной Медийной Футбольной Лиге.
«Ещё раз подтверждаем, Денис Глушаков — новый игрок FC Reality! Этот трансфер уже наделал много шума — впервые в истории действующий игрок РПЛ становится частью состава медийной футбольной команды.
Уже после первой совместной тренировки мы поняли, что Денис Глушаков на своём месте, и с таким мощным усилением команда добьётся многого. Добро пожаловать в семью, Денис», — написала пресс-служба FC Reality в своём телеграм-канале.
Напомним, Денис Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года, перейдя из «Ахмата» на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков принял участие в 23 матчах и, помимо девяти голов, отдал две результативные передачи.
После 26 туров «Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
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