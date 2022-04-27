Руководство «Манчестер Юнайтед» поручило Жорже Мендешу заключить сделку по Дарвину Нуньесу

Руководство «Манчестер Юнайтед» поручило футбольному агенту Жорже Мендешу, представляющему интересы нападающего Криштиану Роналду, убедить форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса перейти в стан «Красных дьяволов». Об этом сообщает Sport Witness.
По информации источника, за уругвайцем так же следят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мендеш способствовал переезду на «Олд Траффорд» Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что португальский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста сумму не меньше, чем была получена от мадридского «Атлетико» за трансфер нападающего Жоау Феликса в 2019 году. Тогда испанский клуб заплатил за португальца около € 127 млн.
В «Бенфике» отмечают, что трансфер Нуньеса будет дорогим, и не планируют спешить с его продажей в нынешнем году. В текущем сезоне Нуньес забил 31 гол и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.
- 27 апреля 2022
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