Руководство «Манчестер Юнайтед» поручило Жорже Мендешу заключить сделку по Дарвину Нуньесу

Руководство «Манчестер Юнайтед» поручило футбольному агенту Жорже Мендешу, представляющему интересы нападающего Криштиану Роналду, убедить форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса перейти в стан «Красных дьяволов». Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, за уругвайцем так же следят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мендеш способствовал переезду на «Олд Траффорд» Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что португальский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста сумму не меньше, чем была получена от мадридского «Атлетико» за трансфер нападающего Жоау Феликса в 2019 году. Тогда испанский клуб заплатил за португальца около € 127 млн.



В «Бенфике» отмечают, что трансфер Нуньеса будет дорогим, и не планируют спешить с его продажей в нынешнем году. В текущем сезоне Нуньес забил 31 гол и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.