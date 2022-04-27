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«Аталанта» и «Торино» сыграли вничью со счётом 4:4. Миранчук провёл матч в запасе

«Аталанта» и «Торино» сыграли вничью со счётом 4:4. Миранчук провёл матч в запасе
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Сегодня, 27 апреля, в перенесённом матче 20-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала на своём поле «Торино». Игра проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо(Италия) и завершилась результативной ничьей со счётом 4:4. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл матч в запасе.

События в матче развивались стремительно. «Торино» открыл счёт на 4-й минуте игры, но к 23-й минуте «Аталанта» уже выигрывал со счётом 2:1. Позже туринцы забили три гола подряд и обеспечили себе комфортное преимущество (4:2). Однако бергамаски проявили характер и выстрелили «дуплетом» в концовке матча, сравняв счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. Примечательно, что четыре гола в этом матче были забиты с пенальти.

«Аталанта» набрала 55 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (44) – на 11-м месте.

Италия - Серия А. 20-й тур
27 апреля 2022, среда. 21:15 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 4
Торино
Турин
0:1 Санабрия – 4'   1:1 Мурьель – 17' (пен)   2:1 де Рон – 23'   2:2 Лукич – 36' (пен)   2:3 Лукич – 63' (пен)   2:4 Фройлер – 68' (автогол)   3:4 Пашалич – 78'   4:4 Мурьель – 83' (пен)
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