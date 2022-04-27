«Аталанта» и «Торино» сыграли вничью со счётом 4:4. Миранчук провёл матч в запасе

Сегодня, 27 апреля, в перенесённом матче 20-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала на своём поле «Торино». Игра проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо(Италия) и завершилась результативной ничьей со счётом 4:4. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл матч в запасе.
События в матче развивались стремительно. «Торино» открыл счёт на 4-й минуте игры, но к 23-й минуте «Аталанта» уже выигрывал со счётом 2:1. Позже туринцы забили три гола подряд и обеспечили себе комфортное преимущество (4:2). Однако бергамаски проявили характер и выстрелили «дуплетом» в концовке матча, сравняв счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. Примечательно, что четыре гола в этом матче были забиты с пенальти.
«Аталанта» набрала 55 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (44) – на 11-м месте.
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