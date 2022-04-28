УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов
Поделиться
УЕФА рассматривает вариант изменения формата плей-офф Лиги чемпионов. Так, в полуфинальной стадии турнира может быть введён так называемый «Финал четырёх» вместо привычных двухматчевых противостояний, информирует The Times.
Проведение «Финала четырёх» в Лиге чемпионов подразумевает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного. При этом полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе. Предложение по реформе формата плей-офф ЛЧ выдвинула Европейская ассоциация клубов (ECA).
Отмечается, что речь идёт о возможных изменениях в системе проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/2025. Именно с этого сезона количество участников самого престижного еврокубка увеличится до 36 клубов.
Комментарии
- 28 апреля 2022
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
01:09
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:27
-
00:17
- 27 апреля 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:39
-
23:38
-
23:26
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:51
-
22:38
-
22:27
-
21:50
-
21:49
-
21:19
-
21:06
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:41
-
20:21
-
20:20
Партнерский контент