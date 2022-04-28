УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов

УЕФА рассматривает вариант изменения формата плей-офф Лиги чемпионов. Так, в полуфинальной стадии турнира может быть введён так называемый «Финал четырёх» вместо привычных двухматчевых противостояний, информирует The Times.

Проведение «Финала четырёх» в Лиге чемпионов подразумевает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного. При этом полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе. Предложение по реформе формата плей-офф ЛЧ выдвинула Европейская ассоциация клубов (ECA).

Отмечается, что речь идёт о возможных изменениях в системе проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/2025. Именно с этого сезона количество участников самого престижного еврокубка увеличится до 36 клубов.