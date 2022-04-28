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Тьяго Алькантара признан лучшим игроком матча между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»

Тьяго Алькантара признан лучшим игроком матча между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара признан лучшим игроком первого полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

«Ливерпуль» открыл счёт в матче на 53-й минуте. Джордан Хендерсон выполнил подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» своему голкиперу. На 55-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах. При этом мерсисайдцы забили ещё несколько голов, которые не были засчитаны по причине офсайда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ливерпуля» со счётом 2:0.

В текущем сезоне в восьми матчах Лиги чемпионов испанец провёл на поле 448 минут, забил один гол и получил одну жёлтую карточку.

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