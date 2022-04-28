Видеообзор победы «Ливерпуля» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом»

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с испанским «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

«Ливерпуль» открыл счёт в матче на 53-й минуте: Джордан Хендерсон выполнил подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» собственному голкиперу. На 55-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество на табло. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах. При этом мерсисайдцы забили ещё несколько голов, которые не были засчитаны по причине офсайда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ливерпуля» со счётом 2:0.

Напомним, на стадии 1/4 финала турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).