Тренер «Интера» прокомментировал курьёзную ошибку вратаря своей команды

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал курьёзную ошибку румынского голкипера Йонуца Раду в матче в перенесённом матче 20-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Раду очень хорошо сыграл с «Эмполи». Он всегда здорово выкладывается на тренировках, мы все очень верим в него. Эта ошибка — досадный инцидент, но такие вещи случаются. Это не было бы столь фатально, если бы счёт на табло был 4:1, а не 1:1. Раду должен продолжать верить в то, что он отличный вратарь, у которого впереди светлое будущее», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, на 82-й минуте голкипер не смог принять мяч, вброшенный на него из аута. В эпизоде с промахом Раду быстрее всего сориентировался полузащитник «Болоньи» Никола Сансоне, который отправил мяч в ворота ударом с близкого расстояния.

Проиграв в этом матче, «Интер» уступил первое место в турнирной таблице Серии А «Милану» — ранее он лидировал по потерянным баллам. Теперь у красно-чёрных 74 очка, а у чёрно-синих – 72. «Болонья» (42) – на 13-м месте.