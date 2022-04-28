Тьяго Алькантара: «Ливерпуль» поднял свой уровень настолько, насколько возможно
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Вильярреалом» (2:0).
«Мне очень понравилась игра нашей команды в этом матче. На мой взгляд, это самое главное. Мы подняли свой уровень настолько, насколько возможно, и сегодня продемонстрировали это на поле.
Ответный матч будет очень сложным. Я хорошо знаю этот стадион, потому что играл там за «Барселону». Но сейчас у нас нет времени думать об этой игре. Мы должны сфокусироваться на субботнем матче с «Ньюкаслом» в АПЛ», — цитирует Тьяго BBC.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).
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