Эндрю Робертсон прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0).



«У нас было несколько моментов в первом тайме, мы пытались взломать их оборону. Первый гол придал нам определённый импульс, шум стадиона был невероятен, он привёл нас ко второму мячу. Мы хотели забить им ещё один мяч, но победа в два мяча нас устраивает.

Это полуфинал Лиги чемпионов. Если не бегать на протяжении 90 минут в таком матче, то когда ещё? Наша интенсивность была на высоком уровне последние несколько матчей. График был очень напряжённым, но мы наслаждаемся этим. Нам есть ещё над чем поработать, но мы очень рады», — цитирует Робертсона BBC.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).