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Майкл Оуэн: это лучший «Ливерпуль», что я видел

Майкл Оуэн: это лучший «Ливерпуль», что я видел
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Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу мерсисайдцев над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Если бы «Ливерпуль» забил ещё один гол — это был бы гейм, сет, матч. Но если «Вильярреал» забьёт быстрый мяч в Испании, то неизвестно, чем всё закончится. Сегодня было тотальное доминирование. Это лучшая команда в красных футболках, что я видел.

Они просто феноменальны. Невозможно как-то остановить этот невероятный прессинг. Они безжалостны. Представьте, что они выиграют четыре трофея за сезон. Это невозможно, но теперь задумываешься: а что, если это может произойти?», — цитирует Оуэна BBC со ссылкой на BT Sport.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).

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