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Стали известны условия контракта, которые «Барселона» предлагает Левандовскому

Стали известны условия контракта, которые «Барселона» предлагает Левандовскому
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани провёл встречу с представителем нападающего мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски, сообщает Sport.es.

По данным источника, Алемани передал агенту Левандовски контрактные условия, которые каталонский клуб может предложить польскому форварду, и условия для сделки с «Баварией». Сообщается, «Барселона» предложила Левандовски контракт на два сезона, который может быть продлен на ещё один год, если этого захочет футболист. Самой «Баварии» за Левандовски «Барселона» готова предложить около € 35 млн, чтобы игрок был освобождён от последнего года контракта с мюнхенцами.

33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 48 голов и шесть результативных передач в 43 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.

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