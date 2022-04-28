Ло Чельсо: ответный матч с «Ливерпулем» определённо будет отличаться от сегодняшней игры

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Мы знали, что едем на очень сложный стадион, чтобы встретиться с одой из лучших команд в Европе. Они давят и прессингуют, поэтому мы знали, что прийти и победить здесь непросто. Но я думаю, что временами мы действовали достаточно хорошо. Нам хотелось бы немного больше контролировать игру и создавать моменты. Мы знаем, что на нашем стадионе осталось 90 минут, а наши люди будут позади нас. Это определённо будет отличаться от сегодняшней игры. Я думаю, что наша команда провела отличные вечера в Лиге чемпионов. Дома мы чувствуем себя комфортно, и думаю, что мы ещё можем сравнять счёт», — приводит слова Ло Чельсо официальный сайт УЕФА.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).