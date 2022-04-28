Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила имена номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов по итогам состоявшихся первых полуфинальных встреч.



Так, среди кандидатов оказались такие игроки, как полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, поразивший ворота мадридского «Реала», защитник «Вильярреала» Хуан Фойт, полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, а также нападающий «Реала» Карим Бензема, забивший два гола в ворота «Манчестер Сити».

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в первых полуфинальных встречах «Манчестер Сити» на своём поле обыграл мадридский «Реал» со счётом 4:3, а «Ливерпуль» победил «Вильярреал» (2:0). Ответные поединки состоятся через неделю.