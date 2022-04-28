Тренер «Аталанты» о судействе: возможно, мы кого-то раздражаем, когда поднимаемся высоко

Туллио Гритти, помощник главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, остался недоволен судейством в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Торино». Встреча проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) и завершилась результативной ничьей со счётом 4:4. В этой встрече арбитр назначил четыре пенальти, два их которых в ворота «Аталанты».
«Мы знали, что «Торин» создаст нам проблемы, и это была очень интересная игра. Сказать, что мы недовольны судейством сегодня вечером, — это мягко сказано. В этом сезоне нам приходилось часто сталкиваться с такими ситуациями, и многие из них были проигнорированы средствами массовой информации. Возможно, мы кого-то раздражаем, когда поднимаемся слишком высоко в турнирной таблице, но мы все равно постараемся продолжать», — приводит слова Гритти Football Italia.
Отметим, сам Гасперини не пришёл на послематчевую пресс-конференцию.
«Аталанта» набрала 55 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (44) располагается на 11-м месте.
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