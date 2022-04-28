Жоржиньо высказался о возможном уходе Рюдигера из «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался о возможном уходе защитника Антонио Рюдигера из лондонской команды в летнее трансферное окно.



«Он большая личность, он очень нам помог. Мы отлично проводим здесь время. Он мой очень хороший друг. Рюдигер заставляет меня много смеяться, мне будет не хватать этого. Если он покинет «Челси», то его будет не хватать всем», — цитирует Жоржиньо CalcioNews24.



Ранее появилась информация, что Рюдигер согласовал условия контракта с мадридским «Реалом».



29-летний защитник перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года защитник вызывается в национальную команду Германии.