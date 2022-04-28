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Уэйн Руни может возглавить клуб АПЛ

Уэйн Руни может возглавить клуб АПЛ
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может возглавить «Бёрнли», сообщает The Sun.

По данным источника, в руководстве «Бёрнли» считают, что Руни может помочь в восстановлении команды.
На данный момент «Бернли» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко. От зоны вылета команду отделяет два очка.

Руни возглавляет «Дерби» с января 2021 года. Под его руководством команда досочно вылетела из Чемпионшипа. По ходу сезона «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу текущего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось. За нарушения финансового регламента с клуба было снято 21 очко.

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