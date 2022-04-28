Жером Ротен: рано говорить, что путь Бензема к «Золотому мячу» открыт

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен не уверен, что нападающий «Реала» Карим Бензема получит «Золотой мяч».



«Считаю, что ещё рано говорить, что путь Бензема к «Золотому мячу» открыт. В настоящее время игроки получают этот приз за то, что выигрывают значимые трофеи. Итоги Лиги чемпионов ещё далеко.



Де Брёйне — тоже исключительный футболист. В этом году он может стать чемпионом Англии и выиграть ЛЧ. Если это случится, мы будем говорить про Бензема? Конечно, он один из лучших игроков в мире на данный момент. Но простите меня за мои симпатии к Де Брёйне в том случае, если ЛЧ выиграет он», — цитирует Ротена Afrique Sports со ссылкой на RMC Sport.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 41 матче, забив 41 гол во всех турнирах, а также отдав 13 голевых передач. Кевин Де Брёйне сыграл в 40 играх во всех турнирах. На его счету 15 голов и 12 передач.