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Тедеско высказался о предстоящем матче «Лейпцига» с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы

Тедеско высказался о предстоящем матче «Лейпцига» с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал предстоящий первый полуфинальный матч Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Рейнджерс» очень силён на флангах и располагает хорошими игроками на этих позициях. Они часто подают в штрафную, куда прибегает много игроков, чтобы замкнуть передачу. «Рейнджерс» выбил из Лиги Европы дортмундскую «Боруссию», а это говорит о многом. Мы знаем их сильные стороны: это физически мощная команда, которая может победить любого, если позволить ей играть в свой футбол», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч пройдёт 28 апреля в Лейпциге, начало – 22:00 мск.

Напомним, в четвертьфинале «Лейпциг» обыграл «Аталанту», а «Рейнджерс» победил «Брагу».

«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Доменико Тедеско откроет дверь в финал Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Доменико Тедеско откроет дверь в финал Лиги Европы
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