Капитан «Вест Хэма» Марк Ноубл: Команда хочет выиграть Лигу Европы

Капитан «Вест Хэма» Марк Ноубл перед матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» поделился мнением относительно перспектив команды в этом турнире.
«У нас хороший состав и я верю, что мы можем сделать кое-что особенное. Также мы имеем прекрасный опыт выступления в кубковых соревнованиях, так как ранее в сезоне побеждали «Манчестер Сити» (в 1/8 финала Кубка лиги, прим. «Чемпионата»). Я совру, если скажу, что не думаю о трофее. Все хотят выиграть этот турнир. Победа в Лиге Европы стала бы прекрасным окончанием этого невероятного сезона», — приводит слова Ноубла пресс-служба УЕФА.
Ранее Марк объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. После своего дебюта в 2004 году Ноубл провёл за «молотобойцев» более 500 матчей. Сегодня, 28 апреля, подопечные Дэвида Мойеса в рамках первого полуфинала Лиги Европы будут принимать «Айнтрахт». Встреча начнётся в 22:00 по мск.
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