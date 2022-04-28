Дэвид Мойес поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем ЛЕ с «Айнтрахтом»
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем Лиги Европы с «Айнтрахтом».
«Для «Вест Хэма» превосходно видеть другой футбол, другие команды. Выход в полуфинал еврокубка — фундаментальное событие для клуба. Надеюсь, мы продолжим продвижение в турнире. Это изумительная возможность для нас, равно как и для «Айнтрахта». Просто в этом противостоянии не будет», — приводит слова Мойеса пресс-служба УЕФА.
24 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу – 1:0.
«Вест Хэм» в 34 матчах АПЛ заработал 52 очка, «молотобойцы» находятся на седьмой строчке в таблице.
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