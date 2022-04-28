Наставник «Марселя» подчеркнул хорошую игру «Фейеноорда»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли лестно высказался относительно «Фейеноорда» перед первым очным матчем в полуфинале Лиги конференций



«Мы проанализировали «Фейеноорд» сразу после того как узнали, что сыграем с ними. Они хорошо играют. Более того, это очень гибкая команда, которая быстро контратакует. У них много игроков в атаке, мы ожидаем выского темпа игры. Матч потребует много усилий. Мы должны сыграть на максимуме своих возможностей, чтобы победить», — приводит слова Сампаоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Фейеноорд», одолевший в четвертьфинале пражскую «Славию» (3:3, 3:1), в полуфинале встретится с «Марселем», который сумел обыграть греческий ПАОК (2:1, 1:0).



Первый полуфинальный матч Лиги конференций УЕФА пройдёт 28 апреля в Нидерландах, а ответная встреча 1/2 финала турнира состоятся 5 мая в Марселе. Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».