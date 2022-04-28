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Клопп оценил, достоин ли Садио Мане «Золотого мяча» по итогам сезона

Клопп оценил, достоин ли Садио Мане «Золотого мяча» по итогам сезона
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил, может ли нападающий мерсисайдцев Садио Мане выиграть «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.

«Он провел выдающийся сезон, Садио — выдающийся игрок, но я не имею никакого отношения к номинации на «Золотой мяч». Он игрок мирового класса и снова показал нам действительно хорошую игру в матче с «Вильярреалом». Я не знаю, зачем задавать этот вопрос сейчас, когда сезон ещё не закончился. Исторически сложилось так, что, как мне кажется, для получения «Золотого мяча» в большинстве случаев нужно что-то выиграть. Это было так, что если вы не Месси или Роналду, вам, вероятно, нужно выиграть Лигу чемпионов, чего мы еще не сделали, так что дайте нам еще несколько недель, и тогда мы увидим, как мы закончим сезон. Садио хочет помочь команде, и это то, что я люблю больше всего», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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