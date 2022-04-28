Клопп оценил, достоин ли Садио Мане «Золотого мяча» по итогам сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил, может ли нападающий мерсисайдцев Садио Мане выиграть «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.
«Он провел выдающийся сезон, Садио — выдающийся игрок, но я не имею никакого отношения к номинации на «Золотой мяч». Он игрок мирового класса и снова показал нам действительно хорошую игру в матче с «Вильярреалом». Я не знаю, зачем задавать этот вопрос сейчас, когда сезон ещё не закончился. Исторически сложилось так, что, как мне кажется, для получения «Золотого мяча» в большинстве случаев нужно что-то выиграть. Это было так, что если вы не Месси или Роналду, вам, вероятно, нужно выиграть Лигу чемпионов, чего мы еще не сделали, так что дайте нам еще несколько недель, и тогда мы увидим, как мы закончим сезон. Садио хочет помочь команде, и это то, что я люблю больше всего», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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