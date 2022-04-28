Клопп объяснил, почему Садио Мане играет в центре атаки, а не на фланге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий мерсисайдцев Садио Мане играет в последних матчах в центре атаки.

«Я думаю, это очевидно; потому что он играет там очень хорошо. Вам нравится, как он там играет? Тогда хорошо — мне тоже нравится. Он может играть слева, он может играть в центре, на обеих позициях. Он начал в «Ливерпуле» на правом фланге. На данный момент это хорошая альтернатива. Я люблю ставить Диого Жоту или Бобби Фирмино в центре, а затем Садио слева. Мане может играть на разных позициях, и иногда я хочу, чтобы он чуть глубже опускался, но сегодня мы хотели, чтобы он еще больше времени оставался между центральными защитниками, делал забегания за спину. У него есть для этого набор навыков, вот почему он играет в центре», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.