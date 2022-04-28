Ребров – о своих обязанностях в «Спартаке»: все решения принимает Лука Каттани

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, рассказал о своих обязанностях в клубе.
«Как раз в поезде это обсуждали с ребятами, когда ехали с тренером по физподготовке, с тренером вратарей и с Андреем Ещенко, ассистентом тренера. И тут в двух словах не опишешь. По сути, это помощник спортивного директора. Ты касаешься и академии, и «Спартака-2», и молодежной команды, и первой команды. Помогаешь в каких-то переговорах. Естественно, было бы смешно, если бы я сказал, что четыре месяца назад закончил карьеру и теперь уже здесь всё знаю. Конечно, я ещё учусь. Многое для себя открываю. Но при этом передаю какой-то опыт, который у меня как у игрока есть и может помочь действующим футболистам. Интересно, конечно, с академией: и с вратарями, и с их новым координатором. Новый опыт, мне всё это нравится.
Это взаимодействие со всей вертикалью команд, трансформация футболистов из одной команды в другую. Решать вопросы по молодым игрокам: с кем заключать контракт, с кем не заключать. Естественно, все решения принимает спортивный директор Лука Каттани. Я во всех вопросах помогаю и учусь», — цитируют Реброва «Известия».
- 28 апреля 2022
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