В «Рубине» призвали не считать уехавших легионеров предателями

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский призвал не считать уехавших из команды легионеров предателями.

«Вообще, я очень не хотел бы, чтобы болельщики «Рубина» осуждали уехавших футболистов. Сейчас мы живём внутри супернеординарной ситуации, ребята столкнулись с беспрецедентнейшим давлением. У всех были разные обстоятельства так поступить, в том числе личные. Не нужно, пожалуйста, считать тех, кто уехал, предателями, а тех, кто остался, настоящими бойцами. У всех были разные причины и индивидуальные нюансы. Мне было бы грустно осознавать, что люди начали плохо думать про наших футболистов после их решения об отъезде. Как бы то ни было, они до сих пор остаются игроками «Рубина», — приводит слова Яровинского Metaratings.