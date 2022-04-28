Уткин сравнил «Спартак» и руководство клуба с героями романа «Идиот»
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин провёл параллель между руководителями московского «Спартака» и главными героями романа Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот».
«Меньше суток прожила надежда болельщиков «Спартака» на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой всё-таки продаст московский клуб. Непонятно, правда, кому. Непонятно, как это могло произойти, но примерно до второй половины дня понедельника надежда жила. Однако уже во вторник Федун заявил, что «Спартак» — его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст. Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не «Спартак»! Правда у неё было всего два человека, которые её любили: один – купец Рогожин, другой – идиот», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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