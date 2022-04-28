Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин сравнил «Спартак» и руководство клуба с героями романа «Идиот»

Уткин сравнил «Спартак» и руководство клуба с героями романа «Идиот»
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин провёл параллель между руководителями московского «Спартака» и главными героями романа Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот».

«Меньше суток прожила надежда болельщиков «Спартака» на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой всё-таки продаст московский клуб. Непонятно, правда, кому. Непонятно, как это могло произойти, но примерно до второй половины дня понедельника надежда жила. Однако уже во вторник Федун заявил, что «Спартак» — его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст. Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не «Спартак»! Правда у неё было всего два человека, которые её любили: один – купец Рогожин, другой – идиот», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Федун снова отказался продавать «Спартак». А когда клуб реально мог сменить владельца? Федун снова отказался продавать «Спартак». А когда клуб реально мог сменить владельца?
«Сейчас полетят судейские головы». Салихова не зря мочит арбитра после неудачи «Спартака»? «Сейчас полетят судейские головы». Салихова не зря мочит арбитра после неудачи «Спартака»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022