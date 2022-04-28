Тухель рассказал, кто из футболистов «Челси» не сможет сыграть в матче с «МЮ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, кто из футболистов команды не сможет сыграть в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«Ковачич все еще отсутствует, Бен Чилуэлл не сыграет, Каллум – тоже. Вчера в тренировке принимали участие Антонио Рюдигер и Рис Джеймс. Надеюсь, сегодня они проведут полную тренировку. Мы надеемся, что они окажутся завтра в составе и смогут сыграть
То же самое и с Андреасом. Нам понадобится еще одно обследование. Росс Баркли тоже болен, его не будет в заявке», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».
Матч 37-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится сегодня, 28-го апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
- 28 апреля 2022
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