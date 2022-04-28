Уткин: Салихова завела новый блог — это верный признак движения в сторону треша и фарса

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на создание нового блога Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» не написал жалобу на судью в ЭСК по решению руководства клуба. Зарема Салихова заметила, что «нет смысла писать жалобу, ведь за это не возвращают очки, и мы движемся в сторону бесконечного треша и фарса». Как-то так она выразилась. Федун говорил о страсти, Зарема – о треше и фарсе. Иногда, кстати говоря, это одно и то же.
Зарема Салихова снова открыла блог. Если у неё появилось своё средство массовой информации, пусть и небольшое, но своё, — это верный признак того, что мы движемся в сторону треша и фарса. Ну, хоть весело будет», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 28 апреля 2022
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