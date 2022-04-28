Тухель рассказал, как игроки «Челси» отреагировали на новость об уходе Рюдигера

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как его подопечные восприняли новость о том, что защитник Антонио Рюдигер покинет клуб в летнее трансферное окно.
«Не думаю, что это кому-то понравилось. Рюдигер – уникальная личность, напористый, лидер. Он играет на выдающемся уровне и любит брать на себя ответственность.
Каждый день работы с Рюдигером – удовольствие для меня. Но нам предстоит ещё многого добиться. Хотим мы этого или нет, жизнь не стоит на месте, скоро начинается предсезонная подготовка, и мы должны выложиться по максимуму. Я буду полностью вовлечен в это всем своим сердцем и всеми своими знаниями», — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.
Ранее Тухель сообщил, что Рюдигер сообщил ему о своём решении покинуть «Челси» в личной беседе. Появилась информация, что игрок согласовал условия контракта с мадридским «Реалом».
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