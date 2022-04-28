Оуэн: «Вильярреал» может побороться с «Ливерпулем», если забьёт быстрый гол в Испании
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Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу мерсисайдцев над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«У «Вильярреала» проступает пульс – он скорее жив, чем мертв. Он продолжит бороться, если быстро забьет в Испании.
«Ливерпуль» буквально поглощает соперника. Игроки «Вильярреала», покидая поле, должно быть, задавались вопросом: «Что это было?» – приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.
Вчера, 27 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Встречу обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк.
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