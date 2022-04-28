Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оуэн: «Вильярреал» может побороться с «Ливерпулем», если забьёт быстрый гол в Испании

Оуэн: «Вильярреал» может побороться с «Ливерпулем», если забьёт быстрый гол в Испании
Комментарии

Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу мерсисайдцев над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У «Вильярреала» проступает пульс – он скорее жив, чем мертв. Он продолжит бороться, если быстро забьет в Испании.

«Ливерпуль» буквально поглощает соперника. Игроки «Вильярреала», покидая поле, должно быть, задавались вопросом: «Что это было?» – приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.

Вчера, 27 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Встречу обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк.

Новость по теме
Клопп оценил, достоин ли Садио Мане «Золотого мяча» по итогам сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022