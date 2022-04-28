Семак: «Локомотив» — самый главный соперник «Зенита» на протяжении последних лет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем с московским «Локомотивом». Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Важных и ключевых матчей, особенно на протяжении весенней части, было много. Многие игры были определяющими. Следующая игра с «Локомотивом» тоже будет определяющей. Как сказал Нуралы Алип, мы отталкиваемся от своей игры и стараемся идти от матча к матчу.
«Локомотив» — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник на протяжении последних лет. За последние четыре года мы постоянно сталкиваемся с ними во всех турнирах. Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых игроков. Игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально. Тот же Изидор – достаточно посмотреть на количество его голов. Тот же Керк, тот же Кухта. Пропускают игру Жемалетдинов, Баринов, то есть очень хорошие игроки по качеству работы с мячом, очень сильны при игре в быстрых атаках. Поэтому нам придётся подумать и поломать голову, как нам правильно сыграть против «Локомотива».
«Локомотив» выдал очень хорошие по качеству матчи против «Спартака» и против того же ЦСКА, разумеется, это очень серьезный соперник», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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