Сергей Семак рассказал, как «Зенит» выстраивает свою игру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды перед матчем с московским «Локомотивом». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Каждый футболист должен играть на своих сильных качествах, поэтому «Зенит» выстраивает свою игру, основываясь на возможностях каждого футболиста. Что касается первого паса, понятно, что у Димы Чистякова и у Нуралы Алипа нет острой и тонкой передачи, но они хорошо работают при развитии атаки. Их вклада в начало атаки вполне достаточно. Защитник в первую очередь должен хорошо обороняться.
По поводу защитников — да, их пока не много, к сожалению. Но ситуация для всех одинаковая. У нас есть сложности, и у «Локомотива» есть сложности. Мы работаем над тем, чтобы решать эти сложности, когда они возникают в процессе сезона», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 28 апреля 2022
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