Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: Сергеев смотрится неплохо, но может играть лучше

Семак: Сергеев смотрится неплохо, но может играть лучше
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем своей команды Иваном Сергеевым перед матчем с московским «Локомотивом». Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Иван Сергеев? Что касается предстоящего матча, то он готов сыграть. На сегодняшний момент у Ивана никаких проблем нет. Он старается помогать клубу, забивает важные мячи, которые помогают команде. Сергеев осваивается. Он может играть лучше, но и сейчас смотрится неплохо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Сергеев перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022 из самарских «Крыльев Советов».

«Зенит» ждёт чемпионский матч со «Спартаком»? Расклады на финиш РПЛ «Зенит» ждёт чемпионский матч со «Спартаком»? Расклады на финиш РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022