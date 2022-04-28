Семак: Сергеев смотрится неплохо, но может играть лучше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем своей команды Иваном Сергеевым перед матчем с московским «Локомотивом». Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Иван Сергеев? Что касается предстоящего матча, то он готов сыграть. На сегодняшний момент у Ивана никаких проблем нет. Он старается помогать клубу, забивает важные мячи, которые помогают команде. Сергеев осваивается. Он может играть лучше, но и сейчас смотрится неплохо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Сергеев перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022 из самарских «Крыльев Советов».