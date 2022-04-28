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Рангник: медицинский отдел в «МЮ» – топ уровня, они отлично делают свою работу

Рангник: медицинский отдел в «МЮ» – топ уровня, они отлично делают свою работу
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о работе медицинского штаба команды.

«Начнем с того, что в медицинский отдел в клубе абсолютно топ-уровня. Я могу заверить вас в этом после пяти с половиной месяцев моей работы тут. Медицинский персонал и персонал, отвечающий за физическую подготовку — они просто лучшие! Тут точно нечего пересматривать. Да, завтра у нас не будет семерых полевых игроков, и это не очень хорошо, но такое случается. Конечно, нужно задавать вопросы о том, почему так произошло и что ещё можно улучшить в этом плане, но это точно не имеет никакого отношения к качеству работу медиков. Они отлично делают свою работу!» — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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