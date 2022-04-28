Артём Дзюба тренируется в общей группе перед матчем «Зенита» с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба участвует в тренировочном процессе в общей группе перед матчем с «Локомотивом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова. Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.



Напомним, Артём Дзюба пропустил матч прошлого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1.



По итогам матчей 26-го тура произошли некоторые изменения в турнирной таблице. «Зенит» укрепил лидерство. Подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» (3:1) и набрали 58 очков. На шесть очков меньше у «Динамо», которое в 26-м туре уступило ЦСКА (0:1). На пятое место переместился «Локомотив» (41), который дома обыграл «Нижний Новгород» (2:1).